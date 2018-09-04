Новости версия для печати В школе при НКМЦ им. Круглой начался учебный год Дети, которые сейчас находятся в больнице, продолжат обучение.



К счастью, учеников в школе при детской больнице немного. В основном, это те, кто с болезнями борются длительное время.



Это ребята с трудными, в том числе, онкологическими заболеваниями. Именно для них по инициативе центра «Димы Рогачева» и поддержке Орловского государственного университета создана специальная программа обучения – школа «Учим, знаем». В прошлом году здесь даже два пациента сдали ЕГЭ и вполне успешно.





Елена Литинская

4 сентября 2018 года







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