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В Орловском аграрном университете им. Парахина отметили День Знаний

Динамично развивающийся вуз, который уже заявил о себе на всю Россию, свои двери распахнул почти для тысячи первокурсников. Что ждет их в «Аграрной стране знаний»? На торжественной линейке присутствовала и наша съемочная группа.

В настоящее время Орловский государственный аграрный университет является одним из лучших вузов нашей страны в своей отрасли. Каждый год выпускает он из своих стен высококвалифицированных специалистов.
Татьяна Гуляева, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «12 % - это первокурсники, имеющие красный диплом или золотую медаль, 57% - это ребята, которые окончили программы среднего образования, и мы считаем, что в нашем университете они получат различные возможности и по образованию, и по творческим, и по научным, и по спортивным направлениям».
Орловщина – плодородный край с уникальной историей, богатыми аграрными, промышленными и культурными традициями. Сотни людей вкладывают огромный труд, в результате которого из маленького зернышка получается румяный каравай – тот, что всему голова. И студенты «Орел ГАУ» с гордостью признаются, в этом благородном деле они принимают участие – во время прохождения практики ими было намолочено более 70 тысяч тонн зерна. В День Знаний они получили грамоты.

Поздравить студентов пришли почетные гости.
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Очень важно, какой первый базисный кирпичик будет заложен в основание образовательного багажа. ОГАУ – это правильный выбор».
Студенты-старшекурсники в День Знаний подготовили праздничную концертную программу, в которой студенты еще раз доказали истину - талантливый человек талантлив во всем: и трактором управлять может, и экономическую стратегию вырабатывать, а также петь и зажигательно танцевать.

Праздник завершился. У студентов начались учебные будни - не всегда легкие, но познавательные.




Юлия Опанасюк
4 сентября 2018 года

 


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