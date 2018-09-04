Новости версия для печати В Орловском аграрном университете им. Парахина отметили День Знаний Динамично развивающийся вуз, который уже заявил о себе на всю Россию, свои двери распахнул почти для тысячи первокурсников. Что ждет их в «Аграрной стране знаний»? На торжественной линейке присутствовала и наша съемочная группа.



В настоящее время Орловский государственный аграрный университет является одним из лучших вузов нашей страны в своей отрасли. Каждый год выпускает он из своих стен высококвалифицированных специалистов.

Татьяна Гуляева, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «12 % - это первокурсники, имеющие красный диплом или золотую медаль, 57% - это ребята, которые окончили программы среднего образования, и мы считаем, что в нашем университете они получат различные возможности и по образованию, и по творческим, и по научным, и по спортивным направлениям». Орловщина – плодородный край с уникальной историей, богатыми аграрными, промышленными и культурными традициями. Сотни людей вкладывают огромный труд, в результате которого из маленького зернышка получается румяный каравай – тот, что всему голова. И студенты «Орел ГАУ» с гордостью признаются, в этом благородном деле они принимают участие – во время прохождения практики ими было намолочено более 70 тысяч тонн зерна. В День Знаний они получили грамоты.



Поздравить студентов пришли почетные гости.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Очень важно, какой первый базисный кирпичик будет заложен в основание образовательного багажа. ОГАУ – это правильный выбор». Студенты-старшекурсники в День Знаний подготовили праздничную концертную программу, в которой студенты еще раз доказали истину - талантливый человек талантлив во всем: и трактором управлять может, и экономическую стратегию вырабатывать, а также петь и зажигательно танцевать.



Праздник завершился. У студентов начались учебные будни - не всегда легкие, но познавательные.









Юлия Опанасюк

4 сентября 2018 года







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