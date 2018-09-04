Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека погибли, двое получили травмы.



3 сентября в 18 часов в Новосиле водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем «Нисан», а также со стоящим автомобилем «Хендай». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение.



4 сентября в 5:20 водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», следовал по автодороге Крым 2 и на 327 км осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «РеноHD» с прицепом. В результате ДТП водители автомобиля «Киа» и «Рено» скончались на месте ДТП, пассажир Киа (женщина 1987 г.р.) получила телесные повреждения, госпитализирована.





Орловское Информбюро

4 сентября 2018 года







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