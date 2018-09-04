Требуются очевидцы ДТП, произошедшего в Орле 1 сентября

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вторник
4.09.2018
15:44:36
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Требуются очевидцы ДТП, произошедшего в Орле 1 сентябряДТП произошло на перекрестке улиц Комсомольской и 2-й Посадской.
1 сентября в 18:35 водитель 1960г.р., управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по улице Комсомольской со стороны ул. Н-Неман и в районе дома № 62 при повороте налево на улицу 2-ю Посадскую на регулируемом перекрестке произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением водителя 1978 г.р., который следовал по улице Комсомольской со стороны ул.1-й Посадской в направлении улицы Н-Неман в прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в БСМП им.Семашко, не госпитализирован.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП требуются очевидцы. Телефон дежурной части ГИБДД 77-24-65, 72-90-00.
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