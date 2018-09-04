Новости версия для печати В Орле заработал фонтан в сквере «Юность» Торжественное открытие отремонтированного сквера и нового светодинамического фонтана состоялось вечером 3 сентября.



Сквер «Юность», который находится в Орле напротив завода им. Медведева попал в список благоустраиваемых общественных территорий. Благоустройство сквера проходило в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда».



Всего на реконструкцию сквера «Юность» было направлено 48 млн рублей. Подрядчик - ООО «Техспецкомплект».



Сквер выложен плиткой, на территории установлены круговые скамейки,

светильники, отремонтирована детская площадка, проведены работы по озеленению сквера.



Основной «изюминкой» сквера «Юность» стал светодинамический фонтан, вокруг которого установлены восемь динамиков. Фонтан устраивает музыкальное шоу: водную феерию под различные мелодии. Фонтан имеет два контура: наружный и внутренний. Глубина внешней чаши фонтана составляет 40-50 сантиметров, внутренней – 80 сантиметров. Разница в высоте позволяет создать водный каскад.



На церемонии открытия сквера присутствовали врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, мэр города Василий Новиков, глава администрации Орла Александр Муромский.





Анна Вайсергисер

4 сентября 2018 года







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