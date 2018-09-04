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вторник
4.09.2018
15:44:39
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Названы победители конкурса «Молодые кадры Орловщины»Четыре лучших проекта начнут реализовывать в ближайшее время.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» победили проекты «Новый Орловский хлеб» (автор - Анастасия Орлова); «Интерактивный атлас культурного наследия области» (автор – Наталья Ковешникова); «Доступный фитнес» (автор – Любовь Барашина) и «Школа социального работника» (автор – Юлия Моисеева).
Конкурс «Молодые кадры Орловщины» стартовал 1 июня текущего года. Первоначально было подано 752 заявки. До финала дошли 117 человек. Победителями же, набравшими максимально необходимое количество баллов стали 78 человек. Все они получат возможность пройти стажировку в органах власти и войти в кадровый резерв. При этом уже трое получили приглашения на работу в сфере управления ЖКХ, культуры и спорта.
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