Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- До пункта назначения – не доехали. Сегодня утром в ДТП в Мценском районе погибли два человека.



- «Ключ» к дверям пенсионеров. В Орле расследуют очередной случай социального мошенничества.



- Лучшим идеям – реальное воплощение. Победители конкурса «Молодые кадры Орловщины» получат возможность реализовать свои мечты.



- В ритме вальса. В Орле открыли первый светомузыкальный фонтан.



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Вести-Орёл

4 сентября 2018 года







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