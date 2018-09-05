Новости версия для печати Президент страны провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.



Разговор начался с вопроса о том, дошли ли федеральные деньги до Орловщины, направленные на здравоохранение. Регион получил 500 млн. рублей. На них было закуплено медоборудование и построены фельдшерско-акушерские пункты в отдаленной местности.



Кроме того, Андрей Клычков отчитался в ситуации в регионе. Благодаря привлечению инвесторов, планируется создать около двух тысяч новых рабочих мест и запустить новые производства. В этом году удалось на 20 процентов увеличить финансирование дорожного строительства. Итог – масштабный дорожный ремонт. Чтобы контролировать работы, был создан проект «Губернаторский контроль». Ведется большая работа по благоустройству дворов и общественных территорий.



Удалось разработать законопроект, который позволяет предоставлять застройщикам земельные участки в обмен на 10% жилья для очередников. Это решит проблему расселения из ветхого жилья. Говорили и о культуре. Андрей Клычков пригласил Владимира Путина на празднование 200-летия Тургенева.

Президент страны Владимир Путин завершил встречу словами: «Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, у вас получится реализовать планы, о которых вы сказали».





Татьяна Напольских

4 сентября 2018 года







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