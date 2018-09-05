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Рабочее совещание в администрации города Орла

Долгожданный фонтан заиграл новыми красками в благоустроенном сквере «Юность», а вот прилегающая территория вокруг любимого места отдыха в Железнодорожном районе Орла радости у жителей не вызывает. И почему в начале учебного года в городе еще остаются учебные заведения без пешеходных переходов? Эти вопросы сегодня активно обсуждали в администрации города. Александр Муромский на особенном контроле попросил держать и вопрос транспортного обслуживания.

Благоустройство сквера «Юность» завершено. Открытие фонтана, которое состоялось минувшим вечером, стало своеобразным осенним подарком для орловцев. Однако есть и то, что не радует глаз жителей Железнодорожного района.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В неудовлетворительном состоянии находится тротуар по улице Грузовой, в плохом состоянии подъезды к домам, расположенным на улице Московской. Было дано поручение: при формировании плана ремонта улично-дорожной сети и тротуаров на 2019 год необходимо обращать внимание на прилегающие территории».
Таким образом, по мнению главы администрации, в 2019 году приоритетными должны быть замечания служб ГИБДД, а также обращения граждан.

Затронули на встрече и тему пешеходных переходов, а точнее их отсутствия, например, на улице Пушкина. В начале учебного года этот вопрос становится особенно актуальным.

Не менее значимой темой является и подготовка к отопительному сезону. Если год назад без управляющих компаний в Орле были 212 многоквартирных домов, то на сегодняшний день их остается 19.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Эти 19 домов не должны быть оставленными, и работа по подготовке к отопительному периоду там должна быть проведена».
Тема транспортного обеспечения вновь была в повестке дня. А именно - невозможность доехать, например, до микрорайона Новая Ботаника в вечернее время. Ситуация исправится, подрядчик к работе готов - доложили главе города.

Вопросы были и к движению низкопольного транспорта, предназначенному для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ходит транспорт нерегулярно, да еще расписание на сайте не всегда достоверное. Александр Муромский поручил подчиненным сделать все, чтобы обеспечить регулярность движения низкопольного транспорта в городе и решить вопрос с информированием пассажиров. Решить этот вопрос планируют в ближайшее время - пообещали чиновники.


Юлия Опанасюк
4 сентября 2018 года

 


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