Почти 350 тысяч орловцев планируется этой осенью привить от гриппа

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среда
5.09.2018
0:43:50
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Почти 350 тысяч орловцев планируется этой осенью привить от гриппаВ преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов область уже получила первые 120 тысяч доз вакцины.
Вакцина содержит антигены трех штаммов вирусов гриппа и компоненты, усиливающие иммунный ответ организма. Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации, а его продолжительность может достигать 12 месяцев. Первые желающие привиться уже нашлись, в том числе и среди сотрудников областного Роспотребнадзора.
В минувшем эпидсезоне ОРВИ переболели почти 100 тысяч человек. Зарегистрированных случаев заболевания гриппом – более 300. Из 320 тысяч орловцев, привитых вакциной, гриппом переболели всего 4 человека.
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