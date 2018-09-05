Новости версия для печати Почти 350 тысяч орловцев планируется этой осенью привить от гриппа В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов область уже получила первые 120 тысяч доз вакцины.



Вакцина содержит антигены трех штаммов вирусов гриппа и компоненты, усиливающие иммунный ответ организма. Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации, а его продолжительность может достигать 12 месяцев. Первые желающие привиться уже нашлись, в том числе и среди сотрудников областного Роспотребнадзора.



В минувшем эпидсезоне ОРВИ переболели почти 100 тысяч человек. Зарегистрированных случаев заболевания гриппом – более 300. Из 320 тысяч орловцев, привитых вакциной, гриппом переболели всего 4 человека.





Антон Киселёв

4 сентября 2018 года







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