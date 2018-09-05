Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялся форум общественных наблюдателей Это своего рода площадка, на которой собираются представители различных движений с целью защиты избирательных прав граждан.



Свою эффективность движение доказало на президентских выборах, тогда в регионе за порядком следили более 1500 тысяч наблюдателей. До дня голосования и выбора губернатора Орловской области осталось пять дней, решено, что и на них контроль за правонарушениями будут вести общественники.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области: «Нам удалось проработать и подготовить для каждого наблюдателя необходимый для продуктивной работы пакет проработанных и доступных методических информационных материалов. В ноябре прошлого года начала работу горячая линия Общественной палаты Орловской области по наблюдению за выборами. Ее особенностью стало то, что звонки для каждого жителя региона из любого муниципального образования, пусть даже самого отдаленного, были абсолютно бесплатны». Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Юридической основой деятельности общественного наблюдения, конечно, является избирательное законодательство, в котором наблюдателям отведена особая роль третьего лица, которое может объективно оценивать все процессы, происходящие на избирательном участке, своим участием гарантировать законность всех избирательных действий и процедур». Присутствие на выборах общественных наблюдателей обеспечивает прозрачность выборов.





Анна Вайсергисер

4 сентября 2018 года







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