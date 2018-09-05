Новости версия для печати Для орловцев выступает знаменитый «Хор Турецкого» «Праздник Песни» развернулся на центральной площади Орла.



«Праздник Песни» - масштабный проект, посвященный 25-летию коллектива. И это – не просто концерт, а настоящий «народный караоке». Ведь зрители не только слушают и наслаждаются композициями, но и могут спеть любимые хиты под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.



К слову, инициатива поддержана президентом страны. С 2015 года прошло больше полусотни таких концертов, в которых приняли участие свыше 4,5 млн. человек. Теперь «в общем хоре» есть и голоса орловцев.





Татьяна Напольских

4 сентября 2018 года







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