В обращение введен почтовый штемпель с изображением автографа И. С. Тургенева

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среда
5.09.2018
7:55:46
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В обращение введен почтовый штемпель с изображением автографа И. С. ТургеневаПочтовый штемпель введен в обращение к 200-летию великого русского писателя.
Штемпель был представлен культурной общественности в рамках традиционной Тургеневской осени – цикла мероприятий в честь знаменитого писателя, которые начинаются в день его памяти 3 сентября, сообщает информационный портал Орловской области.
На штемпеле изображены открытая книга, гусиное перо и автограф писателя. В музее им. И.С. Тургенева состоялось спецгашение филателистической продукции новым штемпелем. Любители творчества знаменитого земляка, коллекционеры и филателисты воспользовались возможностью поставить оттиск штемпеля на почтовые карточки и тематические конверты, изданные в разное время и посвященные Ивану Сергеевичу Тургеневу.
Штемпель будет действовать до конца года в центральном почтовом отделении Орла. В эти дни любой желающий может поставить на свою корреспонденцию вместо обычного календарного оттиск специального художественного штемпеля.
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