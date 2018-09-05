Новости версия для печати Объявлен аукцион на строительство детсада в микрорайоне Болховский в Орле По проекту он будет типовым и рассчитан на 230 мест.



Расположится новый детский сад на улице Естина в Болховском микрорайоне. Торги назначены на 24 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта – более 172-х млн. рублей. По условиям контракта, дошкольное учреждение должны построить до 31 октября 2019 года.





Надежда Невматулина

5 сентября 2018 года







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