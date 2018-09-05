Новости версия для печати Круговая транспортная развязка в районе улицы Михалицына в Орле станет на ремонт Подрядчик уже определен.



Подрядчиком выступает орловская компания. Дорожникам предстоит отфрезеровать старое покрытие проезжей части, уложить новый асфальт, выровнять уровень 22-х люков. Стоимость всех работ, согласно контракту, более 8 млн. рублей. На объект техника зайдет уже в этом году.





Надежда Невматулина

5 сентября 2018 года







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