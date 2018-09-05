Новости версия для печати На улице Красноармейской в Орле полностью заменят газопровод Проектно-сметную документацию разработают в ближайший месяц.



Под замену попадает участок от ул. Октябрьской до ул. Лескова. Это необходимые меры, - говорят в мэрии Орла. Напомним, в доме №11 по улице Красноармейской в августе произошла серия взрывов бытового газа. В больнице оказали трое жильцов. По факту ЧП следственный комитет возбудил уголовное дело.





Надежда Невматулина

5 сентября 2018 года







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