Новости версия для печати В ближайшие дни будут объявлены торги на строительство универсальных спортплощадок в Орловской области Их будет 12 в разных районах Орловщины.



Уже сейчас размещены заказы на строительство спортплощадок около Знаменской школы и в деревне Жилино Орловского района, в Колпне и Хотынце, в Залегощенском районе и городе Ливны. Работы ведутся в рамках кампании, инициированной президентом страны Владимиром Путиным и направленной на развитие физической культуры и спорта. Средства межбюджетные и составят 89 млн. рублей.





Надежда Невматулина

5 сентября 2018 года







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