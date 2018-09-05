За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

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среда
5.09.2018
14:02:57
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы, среди них один ребенок.
4 сентября в 13:25 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по Болховскому шоссе и в районе д. 23 произошло столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» - девочка 2010 года рождения - получила телесные повреждения, ей оказана помощь, отпущена домой.
4 сентября в 17:25 в поселке Глазуновка водитель, управляя мопедом, на регулируемом перекрестке улиц Комсомольская-Ленина, при повороте направо не справился с управлением, допустил опрокидывание на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Водитель управлял мопедом в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления.
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