Новости версия для печати Сегодня на предприятии «Межгосметиз-Мценск» запускают новое производство порошковых проволок Об этом врио губернатору Орловской области Андрею Клычкову рассказал генеральный директор компании.



Проект реализуется в рамках программы импортозамещения. Мценская продукция может быть использована в нефтегазовой отрасли.

Виллем Фредерик Грифхорст, генеральный директор компании «Межгосметиз-Мценск»: «Я уверен, что через год мы будем расширяться. И будет больше инвестиций». И возможности для развития – есть. Мценск получит статус моногорода и территории опережающего развития. Сейчас обсуждается вопрос создания особой экономической зоны в индустриальном парке «Зеленая роща». А это - дополнительные федеральные и региональные льготы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области : «И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы новые инвестиции, новые производства размещались. И для этого создаем все условия, в том числе и по налоговым послаблениям, и возможность развиваться при меньших финансовых вложениях и финансовом бремени».





Татьяна Напольских

5 сентября 2018 года







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