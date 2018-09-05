Сегодня на предприятии «Межгосметиз-Мценск» запускают новое производство порошковых проволок

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Сегодня на предприятии «Межгосметиз-Мценск» запускают новое производство порошковых проволокОб этом врио губернатору Орловской области Андрею Клычкову рассказал генеральный директор компании.
Проект реализуется в рамках программы импортозамещения. Мценская продукция может быть использована в нефтегазовой отрасли.
И возможности для развития – есть. Мценск получит статус моногорода и территории опережающего развития. Сейчас обсуждается вопрос создания особой экономической зоны в индустриальном парке «Зеленая роща». А это - дополнительные федеральные и региональные льготы.
Виллем Фредерик Грифхорст, генеральный директор компании «Межгосметиз-Мценск»: «Я уверен, что через год мы будем расширяться. И будет больше инвестиций».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области : «И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы новые инвестиции, новые производства размещались. И для этого создаем все условия, в том числе и по налоговым послаблениям, и возможность развиваться при меньших финансовых вложениях и финансовом бремени».