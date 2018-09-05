Новости версия для печати Лучшие пожарные Центрального Федерального округа готовятся к соревнованиям в Подмосковье Это – не спортсмены, а действующие огнеборцы, которые ежедневно свои знания и опыт противопоставляют огненной стихии. На победу претендует трое бойцов Орловского пожарного гарнизона. Как проходит подготовка к состязаниям? Какие преграды приходится преодолевать?



Почивать на лаврах лучшим пожарным Орловщины в преддверии состязаний не приходится. Тренируются они так, что от ребят, буквально идет пар. Хотя региональный рубеж для троих огнеборцев уже позади: все они – лучшие по своей специальности.



Впрочем, с присвоением почетных званий, на Романа Ананьева, Николая Ежова и Константина Гашука обрушилась не только профессиональная слава, но и каторжный труд.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «В настоящий момент в команду входит три человека, которые ежедневно занимаются на территории учебно-тренировочной башни, отрабатывают нормативы по подъему штурмовой лестницы, по преодолению стометровой полосы с препятствиями, по сдачи нормативов по бегу на дистанции 1 километр и челночный бег». Все упражнения выполняются в полной амуниции. На соревнованиях поблажек не будет. Облегченный инвентарь, которым обычно пользуются спортсмены, профессиональным пожарным также не к лицу. Участник состязаний сознают: борьба предстоит нешуточная.

Роман Ананьев, пожарный ПСЧ-2, лучший сотрудник пожарной охраны Орловской области в 2018 году: «Мы поедем отстаивать честь Орла, постараемся показать лучший результат, будем выкладываться по максимуму. Конечно, хотелось бы рассчитывать на призовые места». Состязания состоятся в подмосковном Подольске. В них примут участие лучшие кадры пожарной охраны ЦФО.





Иван Суверин

5 сентября 2018 года







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