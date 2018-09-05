Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Без послаблений. Виновнику «пьяного ДТП» областной суд ужесточил наказание.



- Льется музыка… Несколько тысяч орловцев вместе со знаменитым «Хором Турецкого» спели любимые песни.



- Что им стоит еще один фонтан построить… Реконструировать фонтан в Горпарке Орла доверено тому же подрядчику, что выполнял работы в сквере «Юность».



- Рывок к всероссийской победе. Орловские пожарные готовятся к профессиональным соревнованиям.





Вести-Орёл

5 сентября 2018 года







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