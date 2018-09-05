Новости версия для печати Виновник тройного ДТП проведет в колонии-поселении пять лет вместо двух Орловский областной суд ужесточил наказание, вынесенное районным судебным органом. Поводом вернуться к рассмотрению уголовного дела стала апелляционная жалоба на приговор.



Безумный заезд по автодороге Орел-Брянск наркоман за рулем «Ауди» устроил в сентябре прошлого года, скрываясь от экипажа ДПС. Жертвой лихача стала автомобилистка за рулем «Лады». Извлечь ее из машины без помощи спасателей было невозможно.



Врачи впоследствии боролись за жизнь пострадавшей около полутора месяцев, но, увы, тщетно. Между тем, водитель «Ауди», не останавливаясь, продолжил пьяную гонку. Задев еще один автомобиль у Новообразцово, он закончил путь в поселке Колос, где протаранил «Жигули» 6-й модели. От удара «шестерка» опрокинулась в кювет. Ее водитель уцелел благодаря ремню безопасности и невероятной удаче.



С места последнего ДТП правонарушитель бежал уже в качестве пешехода, и был задержан следующим утром.



Два года колонии-поселения назначил лихачу Орловский районный суд, однако приговор обжаловали и защита, и гособвинение. Дело было рассмотрено вновь областным судебным органом.

Дина Ягупова, помощник председателя Орловского областного суда: «Человек, управляющий автомобилем в состоянии наркотического опьянения, потенциальный убийца. В данном случае, в результате ДТП погибла женщина, несколько машин получили серьезные повреждения. Орловский областной суд, внимательно изучив материалы дела, доводы, жалобы и представления, пришел к выводу о необходимости усилить назначенное наказание с двух до пяти лет лишения свободы в колонии поселении, с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортным средством на три года». Правоохранители надеются, что горький опыт гонщика-наркомана послужит уроком его потенциальным последователям. А их в области немало. В этом году за езду «под кайфом» или «под градусом» от управления было отстранено свыше тысячи семисот пятидесяти водителей.





Иван Суверин

5 сентября 2018 года







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