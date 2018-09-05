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В Орле состоялся «Праздник песни»

«Хор Турецкого», один из самых любимых и популярных в России музыкальных коллективов, дал большой концерт под открытым небом, на главной площади города. И это стало большим культурным событием. Любимые композиции зрители исполняли вместе с артистами, которые «с первых нот» очаровали своим обаянием, талантом, мощью и яркостью голосов.

Музыки в теплый летний вечер хватило всем. Открыл концерт бессменный руководитель коллектива народный артист России Михаил Турецкий. С первых нот солисты сразу нашли дорогу к сердцам зрителей не только безупречными голосами, но и редкой возможностью спеть всем вместе в тысячи голосов. А артисты со сцены сразу спустились в народ.

Моментальный контакт со зрителем, конечно, во многом зависит от репертуара, который знают и любят все. Программа «Праздник песни», рассчитана именно на такие выступления, когда музыка объединяет и артистов и зрителей.

Обаятельный, артистичный хор - обладатель невероятных, уникальных голосов. Зрителей буквально сразили Михаил Кузнецов - тенор-альтино (это очень высокий мужской голос) и драматический тенор Евгений Тулинов.

Коллектив известен еще и тем, что никогда не использует фонограммы и поет вживую. Песни из кинофильмов, песни военных лет, патриотические песни времен Советского Союза, зарубежная классика - все находило своего слушателя.

Со своей программой «Праздник песни» музыканты объехали десятки городов по всему миру, собрав более 5 миллионов зрителей. Конечно, площадные выступления отличаются от тех, что поются на закрытых сценах, и по репертуару и по восприятию.

Хор уже побывал в Новосибирске, Иркутске, Владимире, Владивостоке и десятках других российский городов. Полтора часа пролетели с музыкой. Тысячи поднятых в такт музыке рук, дружеские объятия и хорошее настроение. А еще мы узнали, что орловцы и сами – отличный хор!


Эва Стасюлевич
5 сентября 2018 года

 


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