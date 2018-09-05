Новости версия для печати Поисковики восстановили памятник ветерану Орловские поисковики помогли восстановить памятник Василию Авдюшину – участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны II степени.



70 лет назад Василий Авдюшин возглавлял главную газету региона – «Орловскую правду». Два года назад его дочь Нелли Мамонова, во время посещения могилы отца на Наугорском кладбище в Орле, обнаружила, что памятник повреждён. Плита лежала перед оградой лицевой стороной вниз, а его верхняя часть отколота. Фотографии и вовсе нигде не было. С 2016 года пенсионерка обращалась за помощью, куда только было возможно. Найти самостоятельно почти 50 тысяч рублей на восстановление могилы ей было не под силу. Откликнулись поисковики. Они изготовили новый памятник, восстановили фундамент и установили плиту уже с новой фотографией. Нелли Мамонова, дочь В.К. Авдюшина: «Я горжусь своим отцом. И считаю, что молодежи, которая сейчас учится, работает, надо равняться на таких людей». Василий Авдюшин пришёл в «Орловскую правду» в 1947 году. 11 лет он готовил для читателей актуальную и выверенную информацию. В 1972 году Василия Кононовича не стало.





Антон Киселёв

5 сентября 2018 года







На главную страницу





