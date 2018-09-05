Новости версия для печати Орловский Городской центр культуры распахнул свои двери для юных и талантливых Новый учебный год открылся большим театрализованным концертом, который подготовили педагоги и воспитанники центра.



За умение разглядеть «звездочку» в любом ребенке, за верность профессии педагоги получили грамоты и благодарности от власти и Облсовета. А у родителей была возможность пообщаться с руководителями кружков и подробнее узнать, как проходят занятия. На сегодняшний день в центре в более чем в 70 секциях и творческих коллективах занимаются больше 1500 орловцев от 4-х лет и до «золотого возраста».





Анна Вайсергисер

5 сентября 2018 года







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