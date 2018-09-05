Новости версия для печати Сегодня днем в Орле из-за вспыхнувших заброшенных сараев едва не сгорел трехэтажный жилой дом Огонь, также, всерьез угрожал газораспределительному пункту, который оказался в нескольких шагах от очага возгорания. Только усилиями подоспевших пожарных удалось избежать ЧП городского масштаба. Пожар произошел во дворе дома 239 по ул. Комсомольской.



Клубы черного дыма можно было наблюдать за несколько километров до места пожара. В самом очаге творился настоящий ад: на площади около ста квадратов полыхали ветхие сараи, груды горючего мусора и валежника.

Сергей Анисимов, старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Масса порубочных остатков, которые, судя по всему, не один год здесь складируются коммунальными службами. Основная претензия будет к администрации города Орла». Хуже всего, что огонь успел перекинуться на чердак рядом стоящей трехэтажки. Минута-другая и пламя охватило бы всю кровлю. К счастью, спасателям удалось подавить пожар в зародыше.

Евгений Ивашин, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Учитывая сложившуюся обстановку, руководителем тушения пожара было принято решение повысить ранг пожара до номера 1-БИС, в соответствии с чем к месту вызова были направлены дополнительные силы и средства. В результате оперативно-тактических действий пожар был локализован в минимальных масштабах, не допущено распространение на жилой дом». Всего в нескольких шагах от полыхающих сараев располагается газовая будка. Когда прибывшие на место пожарные окатили стену с надписью «Огнеопасно! Газ!», та шипела, словно сковорода. Впрочем, на этот раз очередного взрыва удалось избежать.

Андрей Ильин, дежурный мастер аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Орел»: «Захламление территории и нахождение здесь бесхозных построек рядом с объектом повышенной опасности – газораспределительного пункта – может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и печальным последствиям». Жильцы трехэтажки говорят: устали жить как на вулкане, свалка и облюбованные бомжами сараи – не лучшее соседство. Люди утверждают, что возгорания случались неоднократно. Жильцы дома писали жалобы в мэрию, но никаких действий предпринято не было. Возможно, теперь ситуация заинтересует следственные органы. Да и коммунальщикам работа осталась. Исчезнуть в пожаре успел далеко не весь хлам. К тому же, во дворе еще остались брошенные сараи, которые не сгорели. Пока.





Иван Суверин

5 сентября 2018 года







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