Новости версия для печати Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Клычкова о разработке федерального проекта «Земский учитель» Данный вопрос обсуждался на встрече главы государства с врио губернатора области.



По словам Андрея Клычкова, в настоящее время вопрос привлечения молодых педагогов для работы в сельской местности остается одним из наиболее актуальных.



В частности, на сегодняшний день в системе общего образования Орловской области работают 5,4 тыс. педагогов, из них в возрасте до 35 лет – 2 052 человека. Потребность в молодых специалистах до 2021 года составляет 560 человек, в том числе в городе – 197 человек, в сельской местности – 363.



На уровне региона сельским учителям гарантирован комплекс мер стимулирующего характера: выплата субсидий на обзаведение личным подсобным хозяйством, приобретение жилья, стимулирующие надбавки в течение первых лет работы в школе, компенсация затрат на оплату коммунальных услуг. Однако, по мнению Андрея Клычкова, данных мер недостаточно для ликвидации дефицита кадров.



В связи с этим правительством Орловской области было сформулировано предложение о разработке федерального проекта «Земский учитель» по аналогии с программой поддержки медицинских кадров.



По словам врио губернатора, наиболее эффективным механизмом привлечения молодых учителей в сельскую местность станет улучшение жилищных условий по месту постоянной работы через адресное субсидирование.



В перспективе до 2021 года на Орловщине на указанный вид поддержки могли бы рассчитывать 363 молодых специалиста. Если размер субсидии на улучшение жилищных условий будет на уровне 1 млн рублей, на данные цели ежегодно потребуется около 121 млн. рублей бюджетных средств, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

5 сентября 2018 года







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