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Селу Протасово Малоархангельского района присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести»

На территории братского захоронения прошла церемония открытия стелы «Населенный пункт воинской доблести». А сам Малоархангельск сегодня отметил 240-летие со дня своего основания.

8 июня 2017 года селу Протасово Малоархангельского района присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» - за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я рад, что мы эту работу ведем. Ведь только помня свою историю, можно развивать будущее».
Стела – это дань памяти всем, кто погиб на рубеже Орловско-Курской дуги и ценой своей жизни остановил здесь врага. Село Протасово стало местом длительных боевых действий в 1943 году. На территории села расположено братское захоронение, список которого до недавнего времени содержал более 3000 фамилий. Это второе по величине захоронение в регионе. Во время летней Вахты Памяти еще 30 бойцов добавились к этому списку, но установить удалось только имена двоих.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов«Близкие родственники наконец-то узнают, где похоронены их деды, прадеды. Это очень важно. И это важно для воспитания молодого поколения. И пока в почетном карауле стоят дети, пока они знают свою историю и понимают, ради чего они это делают, пока ухаживают за мемориалом, можно быть уверенным, что в России есть патриотизм». 
А сегодня сам Малоархангельск отметил 240-летие со дня своего основания. А ведь когда-то это было село Архангельское, и только потом этот населенный пункт получил статус города, правда, с приставкой «малый». Сегодня в Малоархангельске прошли народные гуляния, посвященные дню рождения районного центра.

На празднике почетными грамотами отметили жителей, которые внесли заметный вклад в развитие муниципального образования.


Всеволод Трифонов
5 сентября 2018 года

 


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