Новости версия для печати Сегодня Орловская православная гимназия отмечает 20-летие В 1998 году гимназия стала принципиально новой для Орла школой.



Помимо основных предметов гимназисты изучают православную культуру, церковнославянский и греческий языки, латынь, а также посещают занятия по клиросному пению. Гимназия существует по типу школы продленного дня. А её выпускники показывают хорошие результаты на ЕГЭ, становятся победителями и призёрами международных и Всероссийских олимпиад. И продолжают обучение не только в вузах Орла, но и в столице, и за рубежом. Сегодня поздравить православную гимназию с юбилеем придут и первые лица города и области.





Надежда Невматулина

6 сентября 2018 года







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