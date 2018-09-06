Новости версия для печати

Сегодня на стадионе имени Ленина в Орле торжественно откроют мини-футбольное поле

Оттачивать своё мастерство на нём можно круглогодично. Площадка появилась в Орле благодаря совместному проекту Российского футбольного союза «хет-трик» и УЕФА. Всего в стране построено уже около 2,5 тысяч площадок.

Кроме этого, сегодня на центральном стадионе откроют и баскетбольную площадку и зону для воркаута.