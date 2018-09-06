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Стало известно, кто будет обновлять фонтаны в Городском и Детском парках Орла

В Городской парк зайдёт орловская компания, она же занималась благоустройством сквера «Юность», который открыли после ремонта на этой неделе. Новый фонтан обойдется в 56 млн. рублей.

Благоустраивать фонтан в Детском парке тоже будут орловские строители. Цена контракта – больше 15 млн. рублей.

Эти работы подрядчики должны закончить к 30 ноября.