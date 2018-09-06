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Сегодня в Орле пройдёт футбольный турнир на призы Орловской митрополии

За победу будут бороться шесть команд из регионов Черноземья. Второй открытый кубок на призы Орловской митрополии посвятили памяти просветителя центральной России – преподобного мученика Кукши Печерского.

Игра начнётся сегодня в полдень на поле городского спортивно-оздоровительного центра на ул. Маринченко.

«Организация нашего футбольного кубка в год проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA — не дань моде, — отмечают в оргкомитете турнира. — Первенства для православной молодежи проводятся в нашей стране уже много лет, и неоднократно команда Орловской епархии завоевывала на них призовые места».