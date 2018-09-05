Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В Орле впору составлять карту «горячих точек» расселенных домов. Сегодня днем в областном центре могла произойти сразу серия ЧП. - У «Хора Турецкого» в Орле было многотысячное пополнение. - Новую производственную линию откроют в Мценске. - В Малоархангельске отметили сегодня День города.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

5 сентября 2018 года







На главную страницу





