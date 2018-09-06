Новости версия для печати Подарок из Москвы уже «работает» на Орел Сегодня ночью три подметальные машины из партии, доставленной из столицы, наводили чистоту на улицах города.



Три подметально-уборочные машины (ПУМы) с логотипом «Спецавтобазы» работали на улицах Московской, Ливенской, Ляшко.



По словам главы администрации Орла Александра Муромского, несмотря на то, что эта машины 2012 года выпуска, находятся они в хорошем техническом состоянии.

До этого момента Спецавтобаза выпускала в смену 6 ПУМов, имеющихся в наличии. Теперь есть возможность подключать к уборке еще столько же.





Татьяна Напольских

6 сентября 2018 года







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