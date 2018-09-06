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В Орле наградили победителей регионального конкурса под названием «Я могу. Я рисую»

В конкурсе рисунков принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченной фантазией и талантом.

Уникальность проекта в том, что это не конкурс профессиональных художников, это способность самовыражения ребенка. Важна каждая работа, как символ преодоления болезни и расширения возможностей человека. Тема ничем не ограничена: Я могу! Я рисую».

Как сообщила координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Елена Сухоленцева, в конкурсе приняли участие более 100 детей из образовательных учреждений Орловской области. Участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет. Лучшие определились в семи номинациях. Призы и грамоты получили 18 победителей.

В Орловской области проводится большая работа для того, чтобы дети с ограниченными возможностями в обществе чувствовали себя равными. Организуются подобные конкурсы, проводятся праздники, и, конечно, открывают двери всех учреждений.
Татьяна Щевцова, руководитель департамента образования Орловской области : «Мы будем работать над тем, чтобы создавать хорошие условия для таких детей. Мы учим их в школах, мы занимаемся инклюзией, мы проводим удивительный конкурс рабочих профессий «Абилимпикс», где каждый ребенок с ограниченными возможностями может показать свое профмастерство в выбранной профессии».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В нашем регионе создаются все условия: строятся перинатальные центры, детские сады, строятся новые школы. В рамках программы комфортной доступной среды мы помогаем детям с ограниченными возможностями здоровья решать свои проблемы, помогаем им социализироваться в обществе».
Теперь работы победителей ждут в столице на всероссийском этапе конкурса. Это будет первый столь масштабный проект в реализации указа президента. Напомним, что Владимир Путин объявил о том, что с 2018 года в России стартует десятилетие детства.


Всеволод Трифонов
6 сентября 2018 года

 


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