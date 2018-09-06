Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один человек погиб.



5 сентября около 23 часов водитель, управляя автомобилем «Шкода», двигаясь по автодороге М-2 Крым, на 450 км допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе светоотражающих элементов. От удара пешеход попал под колеса встречного автомобиля «Фольксваген Каравелла». В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте до приезда скорой помощи.





Орловское Информбюро

6 сентября 2018 года







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