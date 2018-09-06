Новости версия для печати В Орле могут появиться новые остановки общественного транспорта Изучить улично-дорожную сеть с «этой точки зрения» поручил Александр Муромский.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, Александр Муромский поручил своему заместителю Николаю Ванифатову организовать обследование улично-дорожной сети города, чтобы определить те места, где не хватает остановок общественного транспорта. В зависимости от количества необходимых остановочных пунктов будет принято решение о способе реализации этой идеи.



Возможно, будет составлена специальная программа с соответствующим финансированием на следующий год. Как отметил глава города, это вопрос комфорта жителей, пользующихся услугами общественного транспорта, поэтому решить его постараются как можно быстрее.





Орловское Информбюро

6 сентября 2018 года







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