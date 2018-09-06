Новости версия для печати В Орле появляются «предупреждающие» надписи на асфальте у пешеходных переходов Они призывают пешеходов снять наушники и проверить – пропускают ли их водители. Так в ГИБДД надеются изменить статистику ДТП с участием пешеходов.



Уже в этом году на территории Орла произошло 56 ДТП с участием пешеходов. 59 человек получили травмы. 1 человек погиб. Причиной таких ДТП практически всегда является нарушение правил дорожного движения пешеходами или водителями.





Татьяна Напольских

6 сентября 2018 года







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