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Активисты ОНФ предлагают на законодательном уровне ввести понятие «родовые поместья»

По мнению экспертов, это даст импульс реализации государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий.

Практика объединения сельских жителей в родовые поместья для Орловской области актуальна уже 15 лет. Сейчас в них проживают 12 семей, правда, 7 из них сезонно. Проблема в том, что на законодательном уровне земельные отношения в этой сфере не расписаны. Фронтовики предлагают разрешить в родовых поместьях строительство жилых домов. Сейчас это невозможно, потому как во всех, без исключения, случаях, земельные участки предназначены для сельхоздеятельности. А строительство на земле жилья может быть рассмотрено как нецелевое использование участка.
Оксана Позднякова, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Представители родовых поместий, органов исполнительной власти стараются выработать какие-то предложения для того, чтобы они легли в основу законодательных инициатив и были рассмотрены Госдумой РФ».
Также активисты предлагают разрешить владельцам поместий строить жилые дома на землях сельхозназначения и запретить все правовые процедуры с землей, кроме передачи в наследство.


Антон Киселёв
6 сентября 2018 года

 


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