Новости версия для печати 9 передвижных ФАПов и 26 школьных автобусов будут переданы учреждениям соцсферы региона Церемония вручения техники состоялась сегодня на пл. Ленина в г. Орле.



Объединить все малые и большие населенные пункты региона в единую систему здравоохранения - задача максимум, но построить везде больницы просто нереально. Здесь на помощь приходят мобильные ФАПы. Их автопарк в области пополнился на девятью машинами, и это впервые в истории здравоохранения Орловщины. Потратили 65 миллионов федеральных средств.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Удалось достигнуть экономии, и мы на сэкономленные деньги приобретем еще один фельдшерско-акушерский пункт, который также будет хорошим подспорьем и дополнением для нашей с вами ежедневной работы. Необходимо организовать работу, когда по графику, по плану будут выезжать фельдшеры, врачи, чтобы проводить соответствующие процедуры, непосредственно в течение всего года». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы обосновали, что необходимо сделать медицину доступной. И сегодня практически во все населенные пункты придет наша медицина. Это здорово!». ФАПы сегодня были переданы Глазуновской, Должанской, Знаменской, Колпнянской, Краснозоренской, Ливенской, Малоархангельской, Нарышкинской, Плещеевской Центральным районным больницам. Они будут в ежедневном режиме оказывать медпомощь жителям деревень, в которых проживает до 100 человек.



Полноприводные передвижные центры оснащены собственной энергетической установкой, гинекологическим креслом, рабочим местом фельдшера, кондиционером, полом с подогревом, тепловыми завесами, биотуалетом, холодильником, сообщает информационный портал Орловской области.

Ирина Шаповалова, главный врач БУЗ ОО Колпнянская ЦРБ: «Мы планируем, что и график будет составляться, и будут учитываться пожелания населения. Будут привлекаться штатные специалисты - как врачи, так и фельдшеры». Кроме передвижных ФАПов, сегодня в Орле на центральной площади в стройный ряд выстроились 26 школьных автобусов. Все они уже совсем скоро отправятся в сельские школы 17-ти районов области.

Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Требуются оформление документов на автобусы, это достаточно серьезный вопрос, потмоу что этот школьный автобус, к нему предъявляются определенные требования. Я думаю, что потребуется месяц-полтора, и автобусы будут оформлены - это максимальный срок, и они выйдут на школьные маршруты». Этот автотранспорт разработан специально для школьников: есть отдельная полка для рюкзаков, каждое сиденье оборудовано ремнем безопасности, есть и алкозамок – для водителя, контролировать передвижение будет ГЛОНАСС.

Юрий Алексанов, водитель школьного автобуса: «Здесь уже установлен тахограф, навигатор, маячок, да и комплектация совсем другая». В таком автобусе добраться до школы с комфортом смогут 20 учеников, есть два места и для сопровождающих.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Всего 31 автобус будет поставлен до нового года, 26 – уже в Орле. И мы закупаем дополнительно еще три автобуса для районов. Таким образом уже 34 автобуса в этом году получат наши школьники. Это задача, которую мы ставили перед собой, видя запросы из районов, учитывая то необходимость обновления автопарка, необходимость создания комфортных условий».





Анна Вайсергисер

6 сентября 2018 года







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