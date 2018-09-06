Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Земцов поможет жильцам аварийного дома на улице Автогрейдерной в Орле получить новое жильё Сегодня народный избранник встретился с людьми в общественной приёмной партии «Единая Россия».



Двухэтажка, где живут эти люди, была признана аварийной ещё в 2013 году. Но городские власти с тех пор так и не смогли найти средства на расселение 36 семей, проживающих в ветхом жилье. В мае этого года дом окончательно дал понять людям, что опасен - тогда в одной из квартир обрушился потолок. Люди обратились за помощью к Николаю Земцову и он рассказал, что до их расселения осталось совсем немного - уже в октябре Дума примет законопроект, который продолжит финансирование программы по расселению из аварийных домов.

Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ: «Федеральные средства появятся в региональном бюджете, что позволит окончательно решить на Орловщине проблему ветхого аварийного фонда».





Антон Киселёв

6 сентября 2018 года







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