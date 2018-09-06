Депутат Госдумы Николай Земцов поможет жильцам аварийного дома на улице Автогрейдерной в Орле получить новое жильё

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четверг
6.09.2018
18:55:16
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Депутат Госдумы Николай Земцов поможет жильцам аварийного дома на улице Автогрейдерной в Орле получить новое жильёСегодня народный избранник встретился с людьми в общественной приёмной партии «Единая Россия».
Двухэтажка, где живут эти люди, была признана аварийной ещё в 2013 году. Но городские власти с тех пор так и не смогли найти средства на расселение 36 семей, проживающих в ветхом жилье. В мае этого года дом окончательно дал понять людям, что опасен - тогда в одной из квартир обрушился потолок. Люди обратились за помощью к Николаю Земцову и он рассказал, что до их расселения осталось совсем немного - уже в октябре Дума примет законопроект, который продолжит финансирование программы по расселению из аварийных домов.
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