Новости версия для печати 13 сентября в театре «Свободное пространство» открывается новый 42-й сезон Зрители смогут посмотреть премьеру спектакля «Тот, кто получает пощечины», поставленного по пьесе Леонида Андреева. Сегодня в театре прошла пресс-конференция для журналистов, на которой худрук, режиссер-постановщик и художник спектакля ответили на вопросы о новой постановке.



Пресс-конференции перед премьерой стали в «Свободном пространстве» хорошей традицией. О том, какой посыл несет новый спектакль, рассказал режиссер-постановщик Андрей Дежонов.

Андрей Дежонов, режиссер-постановщик спектакля: «В чем суть нашего существования здесь, на этой планете, зачем мы здесь, что мы тут ищем, что мы тут хотим понять, куда мы хотим перейти, и, конечно, все это связано с тем, что мир необычайно сложен». Музыка написана специально к этому спектаклю питерским композитором Кириллом Михалевым. Пьеса Андреева оказалась интересной и для художника Арины Слободяник. В ее творческой копилке уже 8 спектаклей и 4 работы в кино. Работа над декорациями и афишей к спектаклю стала для нее новым опытом.

Алина Слободяник, художник спектакля: «Мы не завязывались на пространстве цирка как здания, а больше говорили про жизнь как цирк, и я вдохновлялась цирковыми мотивами Феллини, и Алехандро Хоровского, и всем, что связано с гротесковым цирком». Отвечая на вопрос о том, почему режиссер остановил свой выбор именно на этой пьесе Андреева, Дежонов отметил, что на его взгляд, она незаслуженно забыта, и ему еще раз очень бы хотелось заставить зрителя взглянуть на самих себя через призму того, что происходит каждый день в жизни, похожей на цирк. В спектакле занята большая часть труппы. Зрители увидят Валерия Лагошу, Елену Симонову, Михаила Артемьева, Николая Рожкова и других любимых артистов.





Эва Стасюлевич

6 сентября 2018 года







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