Новости версия для печати Накануне состоялся первый кастинг участниц конкурса «Мисс-Орёл 2018» Впереди еще долгий путь, ведь финал состоится только в декабре. Но уже сейчас становится ясно, что победа дастся лучшей нелегко, ведь все кандидатки - достойные.



Пока без королевского лоска, но уже в помпезной обстановке. Главный конкурс красоты «Мисс-Орёл» стартовал. И начало ему положил первый кастинг, на котором уже можно предположить, что поборются за корону девушки, достойные этого звания.

Оксана Оздемир, организатор конкурса «Мисс-Орёл»: «Мы очень лояльно относимся ко всем девчонкам. Думаю, что всех их допустим до финального кастинга». Возраст от 16 до 24, рост от 170. Вот то немногое, чем должна обладать самая красивая девушка области. Харизма, уверенность в себе, победа над страхами и волнением – дело наживное. Ведь участие в подобном конкурсе помогает развить все эти качества. Кстати, потому многие девушки и подают анкеты.



Абсолютному большинству участниц только по 16 лет. А значит вся жизнь, да и модельная карьера у девушек еще впереди. Но, даже, несмотря на столь юный возраст, есть и те, кто уже добился успехов в модельном деле, и на карандаше у столичных агентств.



Первый кастинг это всё же этап предварительный. На финальный отбор, который состоится 17 октября, пригласили всех. Именно там кто-то из участниц закончит своё путешествие за короной, и на сцене будут стоять только лучшие из лучших.





Вадим Багринцев

6 сентября 2018 года







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