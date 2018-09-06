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В футбольном турнире на призы Орловской митрополии победила команда из Воронежа

Сегодня в орловском городском спортивно-оздоровительном центре прошел турнир на призы Орловской митрополии. Побороться за главный Кубок приехали шесть команд из разных городов Черноземья.

Впервые футбольный турнир прошел три года назад. В 2018 году решили возобновить, правда, правила немного изменились: участников стало больше, а потому каждой команде предстояло провести пять матчей по 7 минут. Спортивные мероприятия для современной православной молодежи – это своеобразная площадка для общения.
Евгений Борисов, руководитель информационного отдела Орловской митрополии: «Церковь и православие – это полнокровная часть общественной жизни, и с точки зрения международных футбольных федераций, Россия это, в первую очередь, православие. Поэтому и собрались здесь, чтобы подружиться между собой, между городами». 
Спортивный турнир посвятили памяти просветителя Центральной России – преподобномученика Кукши Печерского. Его имя крепко связано в Орловщиной.
Дионисий Костомаров, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца: «Первые семена христианской веры на Орловщине посадил преподобный Кукша и его ученик Никон, за что они и поплатились жизнью. Поэтому то, что у нас православный христианский регион, мы обязаны святому Кукше».
Желающих поддержать футболистов было много. Первый вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин и вовсе признается – с легкостью сменит костюм на форму, правда, волейбольную.
Николай Земцов, депутат Госдумы РФ от Орловской области: «Церковь заявляет свое участие в формировании духа наших соотечественников – и спортивного духа в том числе».
После прочтения совместной молитвы участники отправились демонстрировать свои успехи. Настрой был у всех без исключения боевой – приехали побеждать.

Однако в этот день победа досталась спортсменам из Воронежа. Команда из Орла оказалась на почетном третьем месте.


Юлия Опанасюк
6 сентября 2018 года

 


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