На Орловщине поддержат аграриев

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пятница
7.09.2018
14:24:51
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На Орловщине поддержат аграриевС 10 сентября региональный департамент сельского хозяйства начнёт принимать документы на получение субсидий.
Благодаря этому виду поддержки, орловские сельхозтоваропроизводители смогут возместить часть затрат на приобретение дизельного топлива. Более 96 млн рублей на эти цели получит наш регион из резервного фонда правительства страны. Областной бюджет добавит ещё 5 млн. рублей.
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