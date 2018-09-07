Новости версия для печати На Орловщине поддержат аграриев С 10 сентября региональный департамент сельского хозяйства начнёт принимать документы на получение субсидий.



Благодаря этому виду поддержки, орловские сельхозтоваропроизводители смогут возместить часть затрат на приобретение дизельного топлива. Более 96 млн рублей на эти цели получит наш регион из резервного фонда правительства страны. Областной бюджет добавит ещё 5 млн. рублей.





Надежда Невматулина

7 сентября 2018 года







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