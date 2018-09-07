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Выборы - 2018

В преддверии важного дня региональное правительство обратилось к орловцам с посланием:

Уважаемые орловцы!

9 сентября в Единый день голосования в Орловской области пройдут досрочные выборы Губернатора Орловской области. В настоящий момент Орловщина как никогда нуждается в обновлении и развитии. От этого зависит наше с вами благополучие.

Для Орловской области выборы руководителя региона - важнейший и ответственный рубеж, результаты которого будут определять темпы дальнейшего развития региона, уровень федеральной поддержки, стабильность в обществе, качество жизни людей. Но никто, кроме нас самих, не может нам этого дать. Именно вам, уважаемые избиратели, предстоит сделать этот выбор. Только вы сами, и никто другой, должны решить, кто достоин быть губернатором региона, кто и как будет управлять Орловской областью ближайшие пять лет. За кого вы будете голосовать – выбирать только вам.

Важная задача – обеспечить исполнение выборного законодательства России и нашего региона для всех кандидатов без какого-либо исключения, сделать так, чтобы выборы прошли абсолютно честно и прозрачно.



Стабильная, благополучная и динамично развивающая Орловщина нужна не только нам самим, но и всей стране. 9 сентября обязательно придите на избирательный участок и сделайте свой выбор!

Правительство Орловской области

Сегодня, 7 сентября, последний день предвыборной агитации. За сутки до выборов наступает так называемый «день тишины».