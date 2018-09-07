Выборы - 2018

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пятница
7.09.2018
14:24:58
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Выборы - 2018Два дня остаётся до главного политического события региона – выборов губернатора Орловской области. 9 сентября – Единый день голосования.
В преддверии важного дня региональное правительство обратилось к орловцам с посланием:
Уважаемые орловцы!
9 сентября в Единый день голосования в Орловской области пройдут досрочные выборы Губернатора Орловской области. В настоящий момент Орловщина как никогда нуждается в обновлении и развитии. От этого зависит наше с вами благополучие.
Для Орловской области выборы руководителя региона - важнейший и ответственный рубеж, результаты которого будут определять темпы дальнейшего развития региона, уровень федеральной поддержки, стабильность в обществе, качество жизни людей. Но никто, кроме нас самих, не может нам этого дать. Именно вам, уважаемые избиратели, предстоит сделать этот выбор. Только вы сами, и никто другой, должны решить, кто достоин быть губернатором региона, кто и как будет управлять Орловской областью ближайшие пять лет. За кого вы будете голосовать – выбирать только вам.
Важная задача – обеспечить исполнение выборного законодательства России и нашего региона для всех кандидатов без какого-либо исключения, сделать так, чтобы выборы прошли абсолютно честно и прозрачно.
Стабильная, благополучная и динамично развивающая Орловщина нужна не только нам самим, но и всей стране. 9 сентября обязательно придите на избирательный участок и сделайте свой выбор!
Правительство Орловской области
Сегодня, 7 сентября, последний день предвыборной агитации. За сутки до выборов наступает так называемый «день тишины».
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