Новости версия для печати Орловские футболисты - в десятке лучших «Кожаного мяча» На днях они вернулись с всероссийских соревнований, которые в этом году проходили в Волгограде.



Орловцы провели семь матчей. Всего в турнире участие приняли 69 команд – все они победители региональных этапов. В группе наши спортсмены заняли второе место, в 1/16 финала обыграли Северную Осетию, а в 1/8 - оказались сильнее Удмуртии. В четвертьфинале уступили команде из Кирова. В итоге орловцы – на восьмом месте в турнирной таблице.





Надежда Невматулина

7 сентября 2018 года







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