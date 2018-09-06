Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Польза с доставкой. В Орловскую область прибыли новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты и школьные автобусы. - Для будущих чемпионов. В Орле открыли еще одно поле с искусственным покрытием. - На золотые медали здоровья не купишь. Известной орловской моржихе Римме Васильчук нужна ваша помощь. - Сор из нашей избы уберет московская метла. Три «подметальные» машины из столицы наводили чистоту на улицах Орла.

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Вести-Орёл

6 сентября 2018 года







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