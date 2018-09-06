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Губернаторская программа «Реальные инвестиции» должна помочь ливенскому «Промприбору»

Это позволить создать новые рабочие места и увеличить отчисления в бюджет. Сегодня об этом шла речь в ходе рабочей поездки в Ливны Андрея Клычкова.

«Несмотря на серьезные испытания, заводу удалось удержаться на плаву, – подчеркнул Андрей Клычков, отметив в этом большую заслугу руководства предприятия. – Вот уже полвека «Промприбор» по праву считается одним из ведущих предприятий Орловщины. Однако впереди серьезная непростая работа по развитию предприятия, которое остро нуждается в модернизации производства».

Он также пообщался с заводчанами и посетил парк культуры, который был создан в Ливнах за счет средств «Промприбора».