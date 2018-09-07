Новости версия для печати Орловская сирота добилась положенного ей по закону жилья с помощью прокуратуры Обещанного – больше трех лет ждала. Но – дождалась. Помогла прокуратура. Свое право «ребенка-сироты» на собственные квадратные метры жительница Верховского района доказывала через суд. Уже и сама из «ребенка» превратилась в маму. И вот, наконец, ей вручили долгожданные ключи.



Этой минуты местные органы опеки ждали с нетерпением. А уж как ее дожидалась Галина Щукина! Женщина, похоже, не может поверить своему счастью. А вот для главы района торжественный момент омрачен одним обстоятельством: жилье сироте местная власть дала лишь после прокурорского вмешательства и судебного решения.

Игорь Гладских, глава Верховского района: «Проблема в том, что у нас на очереди около шестидесяти человек. Прокуратура обратилась в суд и по решению Верховского районного суда мы предоставили благоустроенное жилье». В районной прокуратуре говорят: восстановление жилищных прав сирот – обычная практика. Редко кому из них выделяют жилье без нажима правоохранителей.



Те, кто вместе с Галиной боролся за ее квадратные метры, смогли разделить с ней радость новоселья. Свой угол – это то, чего у Галины и ее маленькой дочки не было никогда.

Однако получить свои законные квадратные метры оказалось не так-то просто.

Галина Щукина, жительница Верховского района: «В 2014 году я встала на очередь, и все это время, до 2018 года, я ходила в опеку. Мне говорили, что очередь большая, то нет денег. Потом я обратилась в прокуратуру». Теперь позади и хождения по инстанциям, и полукоммунальное житье на чужой площади. У молодой женщины, наконец, начнется своя, собственная жизнь.



И сегодня прокуратура Глазуновского района сообщила о том, что добилась благоустроенного жилья еще для одной девушки со статусом «сирота». Эта категория – на особом контроле.





Иван Суверин

7 сентября 2018 года







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